Экономист Селянин объяснил, почему россияне продолжают пользоваться долларами

Доллар останется популярной валютой, поскольку он наиболее удобен для накоплений. В этой же валюте производят закупку товаров и ресурсов у других стран, рассказал «ФедералПресс» экономист Константин Селянин.

«Доллар — неумирающая валюта. В ней проходит большинство мировых расчетов. Безусловно, валюта не уйдет, так как Россия многое импортирует», — сказал он.

Селянин пояснил, что как средство сбережения доллар является одним из самых выгодных вариантов. Лиры, юани и прочие валюты ослабли.

Несмотря на то, что Россия начала продавать газ за рубли, никто из других стран не обязан продавать какой-либо товар в рублях. Чаще всего операции происходят именно в долларах, поэтому он останется в ходу.