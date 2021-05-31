Экономист сделал прогноз по курсу биткоина на начало лета
Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков сделал прогноз по курсу биткоина на июнь текущего года. По его словам, некоторое время валюта будет держаться в районе 30-40 тысяч долларов за монету, написал сайт РБК.
Как отметил эксперт, на следующей неделе криптовалюта попытается выйти за пределы верхней границы с ослаблением около 30 тысяч долларов. При этом до середины июня биткоин ощутимо не подорожает. Дело в том, что накопление объема на текущих уровнях для перехода к росту займет примерно две недели, сообщило РИА ФАН.
После этого целью восстановления будет планка в 50 тысяч долларов за монету.