Экономист сделал прогноз о подорожании продуктов

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев объяснил РИА ФАН, стоимость каких товаров может подскочить в случае девальвации рубля и резкого повышения доллара.

Специалист предупредил, что из-за девальвации вероятно подорожание импортных товаров, которые номинированы в иностранной валюте, но продаются в РФ в рублях. Также возможен рост цен на отечественную продукцию, частично состоящую из зарубежных комплектующих и привозного сыра.

«В ближайшее время ценники будут однозначно более высокими для многих фруктов и овощей. То же самое касается электроники и автомобилей», — цитирует Голубева сайт kp.ru.