Деньги 05 марта 2024, 17:36 Экономист Щербаченко связал рост курса биткоина с элементом казино

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Помимо основных существуют и спекулятивные факторы, которые напрямую влияют на курс биткоина. Так, рост курса криптовалюты имеет элемент казино, сообщил кандидат экономических наук Петр Щербаченко в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такими факторами могут быть публикации сообщений в социальных сетях, мемов в новостях и так далее. Многие люди начинают покупать его только потому, что все говорят, что «он сейчас растет»; это и связывает криптовалюту с элементом казино, сообщили «Известия».

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«Если вы не разбираетесь в деталях криптовалютного мира и не понимаете разницу между железным и электронным биткоином, возможно, вам лучше воздержаться от инвестиций в эту сферу», — отметил Щербаченко.