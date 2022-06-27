Экономист счел политической фантазией Запада утверждение о дефолте в России

Политолог и экономист Василий Колташов обсудил с «Политикой Сегодня» сообщения ряда западных источников о том, что в России наступил дефолт по платежам по внешнему долгу.

«Планы по объявлению в России дефолта были разработаны тогда же и там же, где составлялись планы по обрушению рубля — когда (президент США Джо) Байден „по секрету“ рассказал о долларе за 200 рублей», — напомнил специалист.

Он объяснил, что расчет западных политиков состоял в следующем: масштабные антироссийские санкции должны были вызывать разлад и хаос в управлении РФ. Штаты на этом фоне для усиления образа катастрофы заявили, что Россия не может обеспечивать свой внешний долг. В результате это должно было привести к активизации прозападных сил.

«Но все это из разряда даже не политических прогнозов, а политических фантазий — крайне наивных и абсолютно непросчитанных. А тот факт, что Запад все же объявил России технический дефолт сейчас, говорит о том, что они отчаялись дождаться, когда же их прогнозы о „внутренних шатаниях в РФ“ сбудутся, чтобы все эти негативные процессы усилить объявлением дефолта», — добавил собеседник издания.