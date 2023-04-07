Деньги 07 апреля 2023, 18:47 Экономист Самиев: предпосылок к дальнейшему росту курса евро нет

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Ослабление рубля и укрепление американского доллара связано с закрытием сделок по продаже активов зарубежными компаниями, которые покинули российский рынок. Об этом сообщил экономист Павел Самиев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, сложившаяся динамика курса валют никак не связана с неким дисбалансом на рынке. Никаких предпосылок для дальнейшего ослабления курса рубля и роста стоимости евро до 100 рублей нет.

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Как сообщило «АБН», курсы американской и европейской валют будут скорректированы чуть позже.