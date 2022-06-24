Экономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в Россию

Евросоюз может полностью запретить ввоз наличных евро в Россию. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru выразил экономист Павел Самиев.

«Уже сегодня валюту можно менять, но снять достаточно проблематично. С точки зрения курса это просто невыгодно, а в нарастающем дефиците эта проблема только усугубится. Но нельзя сказать, что запрет на ввоз евро как-то особенно драматично скажется на экономике России в целом, это просто очередной ограничивающий фактор. Дело в том, что курс валют определяется на рынке, где ведутся безналичные расчеты», — сказал экономист.

Вопрос о возможном запрете ввоза евро стал актуален после того как Великобритания 23 июня ввела новые санкции в отношении России. Они включают запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов, пояснила «Экономика сегодня».