Экономист Саляхутдинов рассказал, как изменится стоимость золота

Стоимость золота должна вырасти к концу 2022 года. Такой информацией поделился основатель независимой финансово-консалтинговой компании «DS Consulting» Денис Саляхутдинов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что стоимость тройской унции золота, которая составляет 31,1 грамма, увеличится на 37%. Ее можно будет приобрести за 2,5 тысячи долларов, передал сайт kp.ru.

«Инфляционные ожидания носят затяжной характер… Можно ожидать значительного роста цены золота к концу 2022 года», — отметил специалист.