Экономист: рубль на самом деле сегодня наиболее стабилен

Президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что российский рубль стал самой эффективной валютой мира в нынешнем году благодаря мерам контроля за капиталом в РФ. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Тут действительно была политика Центрального банка по укреплению рубля, поддержанная правительством. Рубль на самом деле сегодня наиболее стабилен», — согласился Эскиндаров.

Однако, по его мнению, это не больно хорошие позиции. Он предложил отпустить рубль в «свободное плавание» по отношению к прочим валютам, поскольку это будет выгодно бюджету, который сегодня уже с профицитом почти в 800 миллиардов рублей.

«Поэтому, с одной стороны можно гордиться, что у нас такая ситуация с рублем, но с другой — она не совсем идет на пользу экономике в целом», — продолжил экономист.

По его словам, подобные укрепления рубля чреваты тем, что сегодня российский бюджет недополучает большие деньги.