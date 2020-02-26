Экономист: рубль может упасть в ближайшее время

«Рубль подвергся резкой распродаже на старте торгов во вторник, отыгрывая близкие к паническим настроения на мировых финансовых рынках в конце дня в понедельник. Как мы убедились в последние годы рублю по силам переварить ослабление нефти или резкое снижение мировых фондовых рынков, если эти события случаются раздельно. Но когда это происходит разом, инвесторы сворачивают позиции в российской валюте», — отметил экономист.

По информации сайта «Дни.ру», доллар может подорожать до 70 рублей, а евро достигнет около 74 рублей за единицу.

«Учитывая то, что российская валюта долго растет, но быстро слабеет, касание 70 рублей за доллар может состояться уже в первом полугодии», — предположил Купцикевич.