Экономист Рожанковский назвал валюту «чемоданом без ручки» | 360°

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Экономист Рожанковский назвал валюту «чемоданом без ручки»

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Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский посоветовал в условиях антироссийских санкций подумать о других способах накопления денег, нежели скупка евро и долларов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«У нас сезонный был всплеск на доллары и евро, связанный с туристическим сезоном. Я не вижу причин, почему сейчас должен быть большой спрос на валюту. В текущей ситуации валюта — это чемодан без ручки», — подчеркнул специалист.

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По его словам, непонятно, что делать с валютой после ее покупки. Он заметил, что она нужна, чтобы делать платежи и сбережения.

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«Долларовая инфляция фактически сейчас выше, чем рублевая. Когда мы снова помиримся с Западом, то другая реальность наступит. В текущей реальности нет смысла покупать доллары и евро», — добавил экономист.

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