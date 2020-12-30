Экономист рекомендовал хранить деньги на депозите

По данным агентства Ura.ru, он уточнил, что в первую очередь это подходит тем, кто получает зарплату в рублях. А также людям с небольшими доходами.

«Есть смысл хранить денежные средства на депозите», — рассказал он.

Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой также посоветовал не хранить сбережения в валюте, так как в будущем это чревато убытками.