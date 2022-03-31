Экономист Разуваев заявил, что рубль вернется к докризисным показателям

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что будет с российской валютой в ближайшее время. Об этом сообщила Pravda.ru.

Эксперт предупредил о высокой волатильности (нестабильности) рубля, так как сейчас крайне велик риск прекращения поставок газа в Европу. Однако, по его словам, в ближайшем будущем курс валюты вернется к докризисным временам.

«Мы даже без наших международных резервов за счет спроса и предложения можем балансировать свой валютный рынок. И, конечно, подъем ставки ЦБ тоже сыграл свою роль, поддержал рубль. Я уверен, что мы увидим курс в 70-80 рублей за доллар, как было до кризиса», — отметил эксперт.