Деньги 15 июня 2023, 19:19 Экономист Разуваев заявил, что повышение ставки ЕЦБ может усугубить рецессию в еврозоне

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Если Европейский центральный банк повысит базовую процентную ставку, то рецессии в еврозоне может еще больше усугубиться. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Ранее стало известно, что ЕЦБ рассматривает возможность повысить ставку до 4%. С одной стороны, такой шаг поможет сдержать инфляцию. Но с другой — ведет к безработице. На фоне укрепления европейской валюты к другим обнажатся реальные проблемы на местах.

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«Скорее всего, рецессия в еврозоне усугубится. Но они считают, что борьба с инфляцией важнее. Что будет с немецкой промышленностью, когда закончатся совсем поставки российского газа — я не знаю. Это вопрос политический и тем более не в ведении ЕЦБ», — отметил финансовый аналитик.

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