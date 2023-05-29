Деньги 29 мая 2023, 19:05 Экономист Разуваев заявил, что Белоруссии нужно переходить на российский рубль

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Чтобы выстраивать крепкие экономические связи, необходимо иметь единую валюту, поэтому Белоруссии нужно переходить на российский рубль. Об этом «Абзацу» сообщил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он заявил, что, если белорусский президент Александр Лукашенко действительно нацелен на интеграцию, то нужно скорее рассматривать вопрос единой валюты. И ею должен стать российский рубль.

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«Не может быть никакой нормальной экономической интеграции без единой валюты. Это невозможно. Если мы говорим о Союзном государстве, то, конечно, нужен переход на российский рубль. Просто потому, что белорусская экономика не идет ни в какое сравнение с российской — она очень маленькая», — отметил Александр Разуваев.

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