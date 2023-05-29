29 мая 2023, 19:05
Экономист Разуваев заявил, что Белоруссии нужно переходить на российский рубль
Чтобы выстраивать крепкие экономические связи, необходимо иметь единую валюту, поэтому Белоруссии нужно переходить на российский рубль. Об этом «Абзацу» сообщил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он заявил, что, если белорусский президент Александр Лукашенко действительно нацелен на интеграцию, то нужно скорее рассматривать вопрос единой валюты. И ею должен стать российский рубль.
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«Не может быть никакой нормальной экономической интеграции без единой валюты. Это невозможно. Если мы говорим о Союзном государстве, то, конечно, нужен переход на российский рубль. Просто потому, что белорусская экономика не идет ни в какое сравнение с российской — она очень маленькая», — отметил Александр Разуваев.
Белоруссия
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