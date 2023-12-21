Деньги 21 декабря 2023, 18:22 Экономист Разуваев: в случае изъятия доходов от замороженных активов ЕС речь будет идти о сотнях миллиардов рублей

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Россия может рассчитывать на сотни миллиардов рублей в случае реального изъятия доходов от замороженных активов ЕС. Об этом сообщил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев «Абзацу».

По словам специалиста, средства окажутся в российском распоряжении незамедлительно. Прежде всего, будут изъяты дивиденды по голубым фишкам, выплаченные в 2022–2023 годах и за следующие годы.

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«Суммы будут исчисляться сотнями миллиардов рублей, причем эти доходы Россия сможет изъять мгновенно, ведь они [находятся] на замороженных счетах», — пояснил Разуваев.