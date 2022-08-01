facebook_pixel
    01 августа 2022, 13:44

    Экономист Разуваев рассказал, на какой валюте можно заработать

    Полина Гребенщикова

    Сбережения россиянам сейчас безопаснее хранить в рублях, однако на некоторых валютах можно попробовать заработать, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал экономист Александр Разуваев.

    «Если вы хотите заработать, я бы присмотрелся к азербайджанским манатам, тенге или белорусским рублям», — сказал экономист.

    Он отметил, что китайский юань сейчас не будет самой надежной валютой. На его курс влияет геополитика, в частности, напряженные отношения между Китаем и Тайванем.