Экономист Разуваев рассказал, на какой валюте можно заработать

Сбережения россиянам сейчас безопаснее хранить в рублях, однако на некоторых валютах можно попробовать заработать, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал экономист Александр Разуваев.

«Если вы хотите заработать, я бы присмотрелся к азербайджанским манатам, тенге или белорусским рублям», — сказал экономист.

Он отметил, что китайский юань сейчас не будет самой надежной валютой. На его курс влияет геополитика, в частности, напряженные отношения между Китаем и Тайванем.