Деньги 06 июня 2023, 13:45 Экономист Разуваев предостерег от кредиов с процентной ставкой выше 15%

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Микрокредиты и кредитные карты с высокими процентными ставками — это невыносимое финансовое бремя, которое несут россияне зачастую из-за собственной безответственности. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, микрофинансовые организации нужно давно прикрыть. Потому что выдавать кредиты под такие проценты — это намерено вгонять людей в долговую яму, из которой потом очень сложно выбраться. Кроме того, экономист назвал МФО мошенниками.

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Он посоветовал отказаться от их услуг, а также от пользования кредитными картами, ставка по которым порой достигает 25%, что в три раза больше ключевой.

«А вот взять нормальный потребительский кредит под 10-12% — это уже разумно. В крайнем случае, если лучших вариантов нет — 15%! Прокачивайте свою финансовую грамотность, дорогие сограждане, и проблем с деньгами будет намного меньше», — подчеркнул Александр Разуваев.

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