Деньги 05 марта 2024, 15:25 Экономист Разуваев предложил пополнять казну с помощью российского теневого сектора

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Кандидат экономических наук Александр Разуваев заявил, что плоская шкала налогообложения с 13% — одно из важнейших достижений периода президенства Владимира Путина. Эксперт назвал повышение начальной ставки в нынешних условиях очень плохой идеей, сообщил «Ридус».

В связи с этим специалист предложил альтернативу повышению налогов для пополнения казны.

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«Всемирный банк оценивал российский теневой сектор в 300 миллиардов долларов — сейчас число примерно такое же. Ребята, отсюда и надо брать налоги!» — высказался Разуваев.

Он также напомнил, что в РФ существует множество организаций, участники которых не платят налоги.