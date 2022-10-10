Экономист Разуваев: доллар может повыситься до 70 рублей | 360°

Деньги 10 октября 2022, 16:14 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Разуваев: доллар может повыситься до 70 рублей

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Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с Lenta.ru заявил, что курс доллара может увеличиться до 70 рублей.

Эксперт отметил, что падение рубля связано с западными санкциями, которые ослабляют российскую экономику.

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«Причин тому много, прежде всего, рынок считает, что у нас будут проблемы с экспортом, по крайней мере, в течение ближайшего года и санкции будут действовать и ослаблять нашу экономику», — добавил Разуваев.

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Экономист пояснил, что Минфину необходим слабый рубль, чтобы поддержать бюджет страны.

«Если мы увидим действительно очень серьезное обострение в плане украинских событий, то курс может быть и за 70 рублей, но, я не думаю, что он будет больше, чем 80 рублей», — заключил Разуваев.

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