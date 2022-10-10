Экономист Разуваев: доллар может повыситься до 70 рублей | 360°

Все новости

Мир

10 октября 2022, 17:00

Претензии Венгрии на возвращение Закарпатья на Украине сочли пропагандой

Спецоперация

10 октября 2022, 16:56

Власти Кривого Рога ввели ограничения на расход электричества

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 16:55

Предпринимательница из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе социальных проектов

Подмосковье

10 октября 2022, 16:54

Предприниматели Подмосковья заключили свыше 40 тысяч договоров на подключение электроснабжения за полгода

Эксклюзив

10 октября 2022, 16:52

Россию провоцировали на повышение ставок, и она начала новую фазу спецоперации

Подмосковье

10 октября 2022, 16:42

Фабрика цветных упаковок в Лобне наладила поставки материалов из Азии

Общество

10 октября 2022, 16:41

Школы, вузы и колледжи в Белгородской области переведут на дистанционку

Мир

10 октября 2022, 16:40

Украине предрекли увеличение поставок оружия с Запада после ударов

Эксклюзив

10 октября 2022, 16:40

У молдавской оппозиции нет шансов на победу. Политическая судьба Януковича никого ничему не научила

Деньги

10 октября 2022, 16:14

Экономист Разуваев: доллар может повыситься до 70 рублей

Читать 360tv в

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с Lenta.ru заявил, что курс доллара может увеличиться до 70 рублей.

Эксперт отметил, что падение рубля связано с западными санкциями, которые ослабляют российскую экономику.

Реклама

«Причин тому много, прежде всего, рынок считает, что у нас будут проблемы с экспортом, по крайней мере, в течение ближайшего года и санкции будут действовать и ослаблять нашу экономику», — добавил Разуваев.

Реклама

Экономист пояснил, что Минфину необходим слабый рубль, чтобы поддержать бюджет страны.

«Если мы увидим действительно очень серьезное обострение в плане украинских событий, то курс может быть и за 70 рублей, но, я не думаю, что он будет больше, чем 80 рублей», — заключил Разуваев.

Доллары США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама