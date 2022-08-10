Экономист Разуваев дал совет начинающим трейдерам

Начинающим инвесторам нужно четко понимать, для чего именно совершается сделка. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Не стоит приобретать акции по принципу «лишь бы что-то купить», подчеркнул аналитик.

«Правильно быть инвестором. Нормальные сделки, когда под ними есть какая-то экономическая логика, это вложение от полугода. Люди, которые покупают или продают в течение дня или нескольких дней, обычно теряют деньги. В основе вашей инвестиции должна быть какая-та идея», — объяснил он.