Деньги 13 сентября 2023, 12:36 Экономист Разуваев: ближе к Новому году рубль укрепит свои позиции

Читать 360tv в

Экономист Александр Разуваев в разговоре с изданием teleprogramma.pro сделал прогноз, что ближе к Новому году рубль укрепит свои позиции по отношению к доллару.

По словам эксперта, один доллар будет торговаться в районе 85 рублей.

Реклама

«Я вполне допускаю не только возможность укрепления национальной валюты до уровня 85 рублей за доллар, но и не исключаю более смелого варианта — 75 рублей за доллар», — сообщил он.

Все зависит от того, какую ключевую ставку установит Центробанк, добавил Разуваев.