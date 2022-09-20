«Это наша новая реальность». Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки работы системы «Мир» в Турции | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 03:23 Поделиться Telegram

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Viber «Это наша новая реальность». Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки работы системы «Мир» в Турции Экономист Разуваев призвал брать наличные после приостановки работы системы «Мир» в Турции Unsplash/Engin Yapici

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Турция под давлением Запада приостановила работу с российской платежной системой «Мир». Теперь туристам из России перед поездкой на море придется запастись наличными. Таким мнением с «360» поделился экономист член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Кроме наличных, других вариантов нет, поэтому надо подстраховаться. Ясно одно — давление будет продолжаться: таким образом американцы показывают, что они воюют со всем российским народом. Учитывая, что „Мир“ принадлежит на 100% государству, я бы провел размещение акций прежде всего для рядовых граждан на Московской бирже. Контрольный пакет оставить государству, а остальное — продать», — отметил эксперт.

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Собеседник «360» привел в пример российскую компанию Positive Techologies, которая объявила о вторичном размещении акций. По своим масштабам это вторая после «Лаборатории Касперского» компания в сфере кибербезопасности. Он назвал размещение акций лучшим ответом на происходящее в мире.

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При этом Разуваев уверен, что есть все шансы на возвращение "Мира" в Турцию. В пользу этого говорит независимая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, республика напрямую зависит от турпотока из России.

«А страны СНГ не откажутся этой платежной системы „Мир“. Но то, что американцы будут давить — однозначно. Это наша новая реальность, но я не считаю, что она продлится 30-50 лет. Все, что происходит сейчас, очень похоже на Крымскую войну, только тогда нашими противниками были Англия, Франция, Италия и Турция. Конечно, отношения с этими странами у Александра II были, мягко говоря, не очень, но со временем нормализовались», — подытожил экономист.

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