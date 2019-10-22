Экономист рассказал, в чем причина нехватки денег на одежду и еду у россиян

«У нас сокращается прослойка среднего класса, потому что сокращаются доходы. А закредитованность и просрочки по кредитам говорят о том, что население еще не научилось планировать собственные расходы. Люди часто попадают в кредитную ловушку», — объяснил эксперт.

Человеку становится трудно отказаться от того, к чему он привык в ситуации, когда уровень доходов сильно сократился.

По словам Сенкова, в последние шесть лет идет стабильное снижение реально располагаемых доходов населения.

«Ситуация стабильно снижающаяся. Разница в доходах между бедными и богатыми — основная проблема, над которой должны биться правительства любых стран, — растет», — заявил экономист.