Экономист рассказал, в чем причина нехватки денег на одежду и еду у россиян
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков объяснил эту тенденцию тем, что большинство соотечественников не умеет планировать расходы, сообщил сайт Ura.ru.
«У нас сокращается прослойка среднего класса, потому что сокращаются доходы. А закредитованность и просрочки по кредитам говорят о том, что население еще не научилось планировать собственные расходы. Люди часто попадают в кредитную ловушку», — объяснил эксперт.
Человеку становится трудно отказаться от того, к чему он привык в ситуации, когда уровень доходов сильно сократился.
По словам Сенкова, в последние шесть лет идет стабильное снижение реально располагаемых доходов населения.
«Ситуация стабильно снижающаяся. Разница в доходах между бедными и богатыми — основная проблема, над которой должны биться правительства любых стран, — растет», — заявил экономист.