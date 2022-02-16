Экономист рассказал, почему система кредитных каникул неэффективна

Кредитные каникулы не способны принести должного эффекта, так как в их период доходы россиян не вырастут. Подобная схема только создаст лишние проблемы для банков. Таким мнением поделился экономист Игорь Липсиц. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Банк России предложил предоставлять жителям России кредитные каникулы. Срок такого «отгула» может составлять до шести месяцев. По словам специалиста, подобный подход будет малоэффективен.

«Непонятно, какой смысл будет от кредитных каникул, поскольку неизвестно, что дальше изменится в сторону улучшения заработков людей. Для этого нужно улучшать экономику, но пока никаких шагов в этом направлении нет. Это радикально не улучшит благосостояние населения», — заметил он.