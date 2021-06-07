Экономист рассказал, почему растет закредитованность россиян

Закредитованность россиян в последнее время бьет все рекордные показатели. Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» доктор экономических наук Игорь Николаев в разговоре с Nеws.ru рассказал, в чем причины этой проблемы и в чем он видит ее решение.

В мае российские банки выдали жителям страны кредиты на сумму 1,14 триллиона рублей, а в апреле — 1,3 триллиона: это рекордный показатель.

По мнению Николаева, рост закредитованности россиян связан со снижением доходов: люди привыкли к одному уровню жизни и не готовы его снижать, хотя доходы уже не те, что раньше.

«Главным образом кредитная активность не охлаждается потому, что спрос сохраняется. У нас динамика реальных располагаемых доходов населения в первом квартале снизилась на 3,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. На фоне падающих доходов люди пытаются поддержать уровень потребления, к которому привыкли несколько лет назад, влезая в кредиты все больше», — сказал экономист.

Поэтому решение проблемы эксперт видит только в росте экономики и реальных доходов населения.

«Проблемы заемщиков могут в конечном итоге отразиться и на системе устойчивости банковской системы. Если не будет устойчивого роста не просто экономики, а именно доходов граждан, люди по-прежнему будут решать свои проблемы, залезая в долги», — подытожил Николаев.