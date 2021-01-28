Экономист рассказал, почему не стоит скупать доллары

По его словам, такое развитие событий очень маловероятно. Нет никаких основания ожидать поднятия доллара до ста рублей и выше, уверен эксперт.

«Если говорить о реальном прогнозе, то причин для падения рубля до ста рублей за доллар сейчас нет», — уверен Ракша.

Он отметил, что в данный момент, тем не менее, есть основания для мягкого ослабления рубля.