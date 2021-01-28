Экономист рассказал, почему не стоит скупать доллары
Экономист Денис Ракша рассказал, что не стоит скупать доллары, так как серьезного падения рубля не предвидится. Об этом сообщила НСН.
По его словам, такое развитие событий очень маловероятно. Нет никаких основания ожидать поднятия доллара до ста рублей и выше, уверен эксперт.
«Если говорить о реальном прогнозе, то причин для падения рубля до ста рублей за доллар сейчас нет», — уверен Ракша.
Он отметил, что в данный момент, тем не менее, есть основания для мягкого ослабления рубля.