Экономист рассказал, почему число самозанятых среди несовершеннолетних выросло

Число самозанятых несовершеннолетних людей в России за последние семь месяцев увеличилось в два с половиной раза. В конце прошлого года их было 19,5 тысячи, а теперь почти 41 тысяча. Экономист Андрей Колганов объяснил, почему количество работающих подростков только растет. Об этом сообщили NEWS.ru.

По его словам, молодежь прибегает к данному формату из-за того, что могут найти подходящую работу. Из-за этого подростки пытаются найти себя в бизнесе. Количество таких «вынужденных» бизнесменов может достигать 25-30% от общего числа молодых самозанятых. Кроме того, подобная форма крайне удобна и понятна для всех предпринимателей, передал сайт kp.ru.

«Это удобная форма легализации мелкого бизнеса, где имеются значительные технические удобства по фиксации сделок и оформлению налоговых платежей», — рассказал эксперт.