Экономист рассказал о возможном снижении курса доллара к концу октября

«Ухудшение отношений между Азербайджаном и Арменией будет давить на все валюты развивающихся стран, в том числе на рубль. Россия — один из посредников и гарантов карабахского вопроса еще с 1991 года. Все негативные новости отыгрываются игроками валютного рынка. Сейчас очень острый момент», — пояснил эксперт.

Он отметил, что фактор геополитической напряженности будет влиять на рубль. Новости по Карабаху окажут воздействие на российскую валюту. По словам Масленникова, при негативной ситуации американский доллар может подняться до 80 рублей.

«Но если Россия будет участвовать в урегулировании, а Турция — воздерживаться, рубль будет укрепляться», — заявил экономист.