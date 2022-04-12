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    12 апреля 2022, 07:24

    Экономист рассказал о влиянии укрепления рубля на импортозамещение

    Экономист Петроневич объяснил негативное влияние укрепления рубля на импортозамещение

    Максим Зинкин

    Укрепление позиций рубля негативно сказывается на импортозамещении и влияет на все сектора экономики. Об этом агентству «Прайм» сообщил экономист и финансовый аналитики Максим Петроневич.

    По его словам, в этом случае доходы бюджета становятся меньше.

    «Без интервенций курс рубля мог укрепляться и дальше, только интересам отечественной экономики это не отвечает», — сказал он.

    Петроневич считает, что до спецоперации на Украине рубль поддерживали интервенциями Минфина в рамках оттока капитала и бюджетного правила.

    Экономист Дмитрий Бабин считает, что в течение апреля курс доллара не превысит 86 рублей, а евро останется в пределах 94 рублей.