Экономист рассказал о рисках потери ипотечной квартиры

Россияне останутся без квартиры, взятой в ипотеку с использованием материнского капитала, если не будут вносить взносы по кредиту в срок. Об этом рассказал экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич, сообщило Ura.ru.

Если дети не получат долю в квартире, банкам будет проще забрать недвижимость у неплательщиков.

«Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников», — объяснил Любич.

Однако реальная опасность остаться без квартиры идет от мошенников.

«Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют», — рассказал экономист.

По его наблюдениям, случаи такого мошенничества растут.

Экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев не поддержал это мнение.

«Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях», — сказал он.

Ранее правительство России упростило использование материнского капитала. С 28 апреля необязательно оформлять долю детей в квартире после того, как взяли ипотеку.