Экономист рассказал о рисках ипотеки, о которых важно подумать перед заключением договора

Ипотека — самый популярный способ приобретения нового жилья. Экономист Дмитрий Воронов рассказал «ФедералПресс» о рисках, о которых стоит подумать, прежде чем взять кредит.

Перед тем, как взять ипотеку, нужно адекватно оценить свои финансовые возможности. Ежемесячный платеж не должен превышать 40% от совокупного дохода семьи. Кроме того, необходимо позаботиться о финансовой подушке в размере не менее шести ежемесячных платежей на случай непредвиденного сокращения доходов.

«Заемщику следует определить свой бюджет: сколько будет стоить квартира, какой первоначальный взнос он готов внести, сколько может платить каждый месяц на протяжении долгих лет», — сказал эксперт.

Стоит учесть стоимость страховых платежей, которые добавят к стоимости кредита 1,5 — 2% годовых.

Воронов добавил, что брать кредит нужно в той же валюте, в которой поступает основной доход. Попытка сэкономить на пониженной ставке и курсах иностранных валют может обернуться еще большими расходами.