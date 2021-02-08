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    08 февраля 2021, 13:54

    Экономист рассказал о причинах рекордного повышения цен на нефть

    Полина Петрова

    Доктор экономических наук Николай Межевич рассказал о причинах рекордного повышения цен на нефть марки Brent. Накануне показатель превысил 60 долларов за баррель, сообщило радио Sputnik.
    Экономист рассказал о причинах рекордного повышения цен на нефть

    РИА «Новости» написали, что такая цифра была достигнута впервые с января минувшего года. Повышение цен отчасти спровоцировала надежда на восстановление спроса после пандемии коронавируса. Также на ситуацию повлияли вступающие в силу в феврале договоренности ОПЕК+ по уменьшению добычи некоторыми государствами.

    Межевич заметил, что энергопотребление выросло в зимний период. Роль сыграли трудности с использованием ветрогенераторов и энергии приливов в морозы.

    «Зиму еще никто не отменял в Северном полушарии. А она иногда приходит. И когда это происходит, выясняется, что ветрогенераторы не работают в такую погоду, что моря, или, по крайней мере, заливы, которые давно считались незамерзающими, неожиданно замерзают», — пояснил специалист.

    Экономист подчеркнул, что нефть является не только источником электроэнергии, но и химическим сырьем. Сегодня нет массового топлива кроме бензина. Межевич добавил, что еще одним фактором повышения цен стала рыночная конъюнктура, на которую влияет ситуация в США.