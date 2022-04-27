Экономист рассказал о последствиях для России при отказе ЕС от ее энергоносителей

Россия в случае введения Евросоюзом эмбарго на поставки энергоносителей пострадает не очень сильно, экономический удар примут на себя Германия и Чехия. Об этом в колонке для издания iDNES.cz написал экономист Лукаш Каванда.

Он написал, что в случае отказа Европы от российской нефти и введения ограничений на поставки газа бюджет РФ в 2022 году будет в профиците во внешней торговле.

«Россия все равно заработает около 200 миллиардов долларов, что примерно равно показателям в 2021 году», — считает экономист.

Каванда отметил, что в нынешней ситуации российские власти извлекают серьезную выгоду из роста цен на газ и нефть.

«Если Евросоюз решит ввести эмбарго на газ из России, то серьезно пострадают Германия и Чехия», — заключил он.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Борель сообщил, что страны союза не могут прийти к компромиссу в вопросе введения эмбарго на российские энергоносители.