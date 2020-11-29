Экономист рассказал о единственном шансе рубля на укрепление

Он пояснил, что сегодня рынки находятся в достаточно хорошем положении благодаря крупной долларовой ликвидности. Но объем денежных средств начнет сокращаться, что приведет к снижению активности.

«После февраля начнутся проблемы в мировой банковской системе, потому что Федеральная резервная система говорит, условно: „Мы и так вкачали много“», — предсказал Демура.

По его словам, максимальная сумма, на которую могут рассчитывать представители рынка, — это миллиард долларов. Но его не хватит на количество игроков и часть из них просто уйдет, что опять же приведет к падению.

Топ-менеджер БКС «Мир инвестиций» Эдвард Голосов считает, что рубль не поменяет свое нынешнее положение до конца года. Но, возможно, он начнет укрепляться после января, что приведет к незначительному снижению курса доллара.

По его словам, понизить курс национальной валюты до уровня 80 рублей за доллар не позволит политика Центробанка.