Экономист рассказал, кому из пенсионеров положена надбавка в 25%

Нескольким категориям российских пенсионеров полагается надбавка в размере 25% к их выплатам. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, надбавка положена гражданам, не менее 30 лет отработавшим в отрасли сельского хозяйства по предусмотренному списку из профессий. Еще однако категория — россияне, имеющие статус неработающих.

Также существует категория пенсионеров, которым устанавливается так называемый коэффициент индексации. Туда относятся федеральные пенсионеры-ветераны и участники войны, ветераны боевых действий, инвалиды, подвергшиеся воздействию радиации, герои СССР и России, а также герои труда.

Кроме того, по словам Иваново-Швец, дополнительные выплаты от федеральных и территориальных органов власти положены пенсионерам-инвалидам.

Ранее стало известно, что военные пенсионеры получат перерасчет пенсий с 1 июня. Сумму проиндексируют на 10%. Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Госдумы.