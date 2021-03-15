Экономист рассказал, когда лучше продавать доллары

Доллар можно обменять, если курс его начинает снижаться. Заработать на продаже валюты также можно во время роста цен на нефть.

Об этом рассказал агентству «Прайм» преподаватель Школы Бизнеса «Синергия» Антон Емельянов.

«Продажа валюты может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок», — обратил внимания эксперт.

Снижению курса американской валюты также может способствовать положительное сальдо внешнеторгового баланса, когда в страну привлекается больше иностранной валюты, чем выводится.

Экономист посоветовал открыть валютный вклад в банке или приобрести долговые обязательства. Для получения высокой доходности активов инвесторам следует торговать на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но есть высокая вероятность потерять все деньги.