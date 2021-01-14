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    14 января 2021, 17:54

    Экономист рассказал, какие отрасли первыми восстановятся после кризиса

    Дарья Морозова

    Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников перечислил отрасли, которые первыми могут вернуться на докризисный уровень. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, больше всего шансов у добывающей и обрабатывающей промышленностей. Также он отметил нефтегазовый и энергетический сектора.

    «На докризисные рубежи вернемся к началу 2022 года, но в этом году мы увидим определенный рост», — уточнил Масленников.