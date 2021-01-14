Экономист рассказал, какие отрасли первыми восстановятся после кризиса

По его словам, больше всего шансов у добывающей и обрабатывающей промышленностей. Также он отметил нефтегазовый и энергетический сектора.

«На докризисные рубежи вернемся к началу 2022 года, но в этом году мы увидим определенный рост», — уточнил Масленников.