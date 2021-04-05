Экономист рассказал, как сформировать стабильный пассивный доход

Экономист рассказал, что наиболее интересный способ получать пассивный доход состоит в покупке акций и облигаций на фондовом рынке. Однако существуют варинты с получением большей прибили, поделился с NEWS.ru основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Эксперт посоветовал покупать облигации федерального займа (ОФЗ), которые позволят увеличить имеющиеся деньги на 5-6% в год, а если купить акции наиболее крупных отечественных компаний, то рост прогнозируют в районе 6–8% годовых. Так как облигации имеют низкие риски, их доходность также низка.

«Если рассматривать более высокодоходные инструменты, то это вложение в акции крупнейших российских компаний. Инвестируя в них, можно иметь стабильный доход, получая дивиденды», — дополнил Сидоров.

Российские компании имеют достаточно большой разброс по доходности от дивидентов. Цифры колеблются от 0 до 17% в год, если исходить из прогнозов на 2021 год. Сидоров заметил, что в России представлено много компаний, которые стабильны и обещают от 6 до 12%, что по его мнению, неплохой пассивный доход.