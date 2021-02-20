Экономист рассказал, как рост ключевой ставки повлияет на льготную ипотеку

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о возможном поднятии ключевой ставки. Заслуженный экономист РФ Андрей Марголин объяснил, как это повлияет на ипотечное кредитование в России, написал «ФедералПресс».

«Поскольку инфляция в 2020 году превысила целевой ориентир в 4% годовых, возникли объективные предпосылки для повышения ключевой ставки», — уточнил специалист.

По словам Марголина, резкого роста не будет. Увеличение составит доли процентов. Эксперт пояснил, что ЦБ с осторожностью подходит к установлению уровня ключевой ставки. При этом повышение неизбежно, так как оно позволит удержать рынок от создания «эффекта пузыря». Льготную ипотеку станут выдавать более локально. Речь идет о молодых семьях и жителях небольших населенных пунктов.