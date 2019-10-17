  • Экономист рассказал, как Россия и Белоруссия могут прийти к единой валюте

    17 октября 2019, 13:20

    Ирина Нагайникова

    Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что об общей для двух стран валюте говорить пока рано. Он рассказал, из чего формируется общее экономическое поле, сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что создание единого Центрального банка России и Белоруссии пока невозможно. Для этого необходим достаточный уровень экономического сотрудничества.

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    «Мы рассматриваем появление единой валюты только в контексте единого экономического пространства. <…> Это длительный путь, и он касается не только создания и гармонизации документов, в том числе таможенного законодательства, но и выравнивания всего экономического поля.

    У нас должно быть единое ценообразование, похожая производительность труда, похожие отраслевые издержки и так далее. На этом пути нужно выделить конкретные шаги. Во-первых, нужны волевые усилия по созданию общей экономической политики, на более поздней стадии денежно-кредитной политики, когда вы гармонизируете уже производственные процессы», — рассказал Макей.

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    Михаил Беляев указал, что для введения общей валюты необходимо преодолеть такой же путь, какой прошла Европа. Он состоит прежде всего в формировании стабильной общей экономики. Речь идет о свободном перемещении товаров, капитала и рабочей силы.

    «Далее был создан наднациональный регулирующий орган для общего рынка и уже в этих рамках стала согласовываться единая денежно-кредитная политика, единая промышленная политика. Денежно-кредитными рычагами гармонизировались совместные валютные колебания, обязательства по поводу бюджета и торгового баланса. Потом ставится вопрос о вводе общей нацвалюты и появляется вопрос о введении единого Центрального банка», — объяснил эксперт.

    Беляев напомнил, что Европа шла к этому 30 лет.

    «Ускорить процессы интеграции можно за счет создания наднационального банка на примере РФ и Белоруссии с открытой конфигурацией. Такой банк может служить органом для стран ЕАЭС и использования аналога „переводного рубля“, который существовал в рамках СЭВа. Но такой проект стоит рассматривать в отдельном варианте», — подытожил экономист.