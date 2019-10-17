Экономист рассказал, как Россия и Белоруссия могут прийти к единой валюте

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что создание единого Центрального банка России и Белоруссии пока невозможно. Для этого необходим достаточный уровень экономического сотрудничества.

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«Мы рассматриваем появление единой валюты только в контексте единого экономического пространства. <…> Это длительный путь, и он касается не только создания и гармонизации документов, в том числе таможенного законодательства, но и выравнивания всего экономического поля.

У нас должно быть единое ценообразование, похожая производительность труда, похожие отраслевые издержки и так далее. На этом пути нужно выделить конкретные шаги. Во-первых, нужны волевые усилия по созданию общей экономической политики, на более поздней стадии денежно-кредитной политики, когда вы гармонизируете уже производственные процессы», — рассказал Макей.

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Михаил Беляев указал, что для введения общей валюты необходимо преодолеть такой же путь, какой прошла Европа. Он состоит прежде всего в формировании стабильной общей экономики. Речь идет о свободном перемещении товаров, капитала и рабочей силы.

«Далее был создан наднациональный регулирующий орган для общего рынка и уже в этих рамках стала согласовываться единая денежно-кредитная политика, единая промышленная политика. Денежно-кредитными рычагами гармонизировались совместные валютные колебания, обязательства по поводу бюджета и торгового баланса. Потом ставится вопрос о вводе общей нацвалюты и появляется вопрос о введении единого Центрального банка», — объяснил эксперт.

Беляев напомнил, что Европа шла к этому 30 лет.

«Ускорить процессы интеграции можно за счет создания наднационального банка на примере РФ и Белоруссии с открытой конфигурацией. Такой банк может служить органом для стран ЕАЭС и использования аналога „переводного рубля“, который существовал в рамках СЭВа. Но такой проект стоит рассматривать в отдельном варианте», — подытожил экономист.