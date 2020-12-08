Экономист рассказал, как повысить ВВП в следующем году

По его мнению, антикризисные мероприятия должны включать не только помощь тем, кто пострадал во время пандемии. Выделенные на это средства должны уходить также и на повышение ВВП.

«Они должны способствовать созданию условий для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг», — заключил Гольдфайн.