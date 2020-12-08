Экономист рассказал, как повысить ВВП в следующем году
Экономист Евгений Гольдфайн выразил мнение, что правительство России должно повышать конкурентоспособность отечественных товаров. Это поможет ВВП повыситься в 2021 году. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его мнению, антикризисные мероприятия должны включать не только помощь тем, кто пострадал во время пандемии. Выделенные на это средства должны уходить также и на повышение ВВП.
«Они должны способствовать созданию условий для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг», — заключил Гольдфайн.