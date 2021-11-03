Экономист рассказал, как не потратить слишком много денег за выходные

Внеплановые выходные для многих могут стать причиной для импульсивных покупок и незапланированных трат. Экономист Петр Заборцев в разговоре с Life дал три совета, как грамотно распорядиться деньгами в эти дни.

«Во-первых, сейчас ехать в отпуск, вероятнее всего, не стоит. Поскольку эти нерабочие дни выпали ещё и на праздники, то желающих будет много. Цены будут высокими, а многие развлечения будут недоступны в связи с локдауном», — предупредил эксперт.

За продуктами лучше съездить один раз в начале выходных и закупиться сразу на все дни: это поможет сэкономить приличную сумму. Кроме того. образовавшееся свободное время можно потратить на то, чтобы грамотно распределить средства.

«И, в-третьих, сейчас самое время сделать самые высокодоходные инвестиции. Инвестиции в себя и свою семью. Вынужденный простой на работе стоит потратить на профессиональную книгу, общение по телефону и видеосвязи с коллегами, с которыми давно хотели пообщаться. Сядьте и основательно подумайте о своих профессиональных целях, задачах и перспективах», — заключил Заборцев.