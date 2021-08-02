Экономист рассказал, как китайский юань сможет победить доллар

Китайский юань в будущем сможет стать более крепкой валютой, чем американский доллар, а рост стоимости золота остановится. Об этом ИА Nation News рассказал заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

По словам эксперта, быстрый рост цены на золото связан с нестабильной ситуацией в мире.

«На доверие к валютам повлияли триллионы, выброшенные правительствами не на производство. Эти „горячие“ деньги, кроме инфляции, принесли резкий рост некоторых активов золота. Кроме того, к росту стоимости золота привел режим ожидания если не мировой катастрофы, то серьезных валютно-экономических катаклизмов», — пояснил он.

Гольдфайн добавил, что если в ближайшее время не произойдет новых глобальных катастроф, рост стоимости золота остановится.

Китайский юань сейчас имеет потенциал к росту. Его может затормозить противостояние Китая с США, однако, по мнению эксперта, США не будет наносить Китаю весомых ударов с этой стороны.

«Ко всему прочему Китай пока опережает другие страны и международные структуры по внедрению цифрового юаня, что через три-четыре года может привлечь в этот проект ресурсы и не только из других валют, но и из фондовых рынков и даже из золота», — добавил Гольдфайн.