Экономист рассказал, как хранить сбережения в условиях укрепления рубля

Благодаря рекордным ценам на энергоносители рубль начал укрепляться, однако хранить сбережения в долларах по-прежнему выгодно. Об этом Lenta.ru рассказал экономист Алексей Коренев.

«Я бы не советовал сейчас закупаться рублями — больше потеряете на издержках. К тому же рубль не будет откатываться вечно хотя бы потому, что правительству невыгодно иметь крепкую валюту. Думаю, доллар вполне может дойти до 67-68 рублей, на этом уровне его можно будет покупать. А вот продавать оснований нет никаких. Это очень надежная валюта, так что главное не суетиться. Деньги любят терпеливых», — посоветовал специалист.

Кроме того, почти беспроигрышные варианты хранения средств — недвижимость и облигации. При этом вкладываться в недвижимость лучше осторожно, внимательно изучая район.

«Надо понимать, что, во-первых, покупаете вы квартиру в новостройке, а продавать, скорее всего, будете уже в старом доме. Непонятно, что там будет с инфраструктурой: может, откроют метро, и квартира сразу вырастет в цене, а может, построят очистные сооружения, тогда с реализацией возникнуть сложности», — пояснил Коренев.