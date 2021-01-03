Экономист рассказал, к чему приведет стремительный рост стоимости биткоина

Биткоин стремительно растет, потому что на рынке криптовалюты появилось много новых игроков. 3 января он обновил исторический максимум, поднявшись до 34 тысяч долларов. Быстрый рост криптовалюты — это «разгон для спекулянтов».

Об этом Nation.News рассказал экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган. Он уверен, что коррекция стоимости в ближайшее время неизбежно произойдет, потому что стремительный рост криптовалюты — это «разгон для спекулянтов».

«Как правило, чем быстрее движение наверх, тем быстрее бывает обвал. Предсказать, до какого уровня биткоин может вырасти или упасть, я бы даже не пытался. Это бессмысленно и непрофессионально», — отметил он.

Коган подчеркнул, что биткоином движет только спрос и предложение. И сейчас видно, что первое растет. Экономист уверен, что стремительное увеличение его стоимости связано с приходом на рынок огромного количества новых игроков.

«Есть оживление, новые деньги, и они хотят купить надежный товар, но я боюсь, что они будут разочарованы. В тот момент, когда пойдет обратное движение (а оно неизбежно), многие неплохо потеряют», — рассказал Коган.

При этом он подчеркнул, что не знает, с каких уровней начнется движение назад.