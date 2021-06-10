Экономист рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшие дни

В ближайшее время рубль будет укрепляться, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По его словам, рубль не будет падать в ближайшие дни, так как валютный фонд спокойный, и до встречи Владимира Путина с Джо Байденом не должно произойти событий, которые могли бы обрушить курс.

Однако, если есть необходимость купить валюту, эксперт посоветовал успеть сделать это до начала длинных выходных.

«Рубль подрастет по отношению к доллару и евро. Таким он будет оставаться, скорее всего, в выходные. Но если речь идет об интересах собственного кармана, то необходимо понимать, что покупать валюту, если она нужна, стоит сегодня и завтра. В выходные курс будет совершенно другим, очень некомфортным», — отметил экономист.