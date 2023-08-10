Деньги 10 августа 2023, 16:49 Экономист Ракша заявил, что ключевая ставка не поднимется до двузначных значений

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Центральный банк не станет поднимать ключевую ставку до двузначных значений в сентябре. Таким мнением поделился экономист Денис Ракша. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, ждать такого изменения в сентябре не стоит. Подобное решение не сказалось бы на валютных курсах. С помощью ставки ЦБ стремится бороться с инфляцией.

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«При 6,5-7% инфляции повышать ставку выше 10 — это безумие. Все, что делает ЦБ, зависит от ситуации с инфляцией», — отметил Ракша.