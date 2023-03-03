Деньги 03 марта 2023, 16:41 Экономист Ракша рассказал о состоянии государственного долга России Экономист Ракша заявил, что объем внешнего долга России уменьшился

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В 2022 году российский внешний долг значительно сократился. Такой информацией поделился экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», автор телеграм-канала «Денис Ракша | Экономика по-русски» Денис Ракша, написало радио Sputnik.

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По словам специалиста, на данный момент Россия может увеличивать объем государственного долга. Подобный подход не приведет к краху экономики, так как в прошлом году объем внешних заимствований значительно сократился. Этому поспособствовало введений санкций в отношении страны.