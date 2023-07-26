Деньги 26 июля 2023, 17:55 Экономист Ракша рассказал, как Россия и страны Африки понизят долю доллара в мире Экономист Ракша: Россия и страны Африки могут перейти на расчеты в национальной валюте

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В ближайшее время стартует саммит «Россия — Африка». Одна из главных тем грядущего мероприятия — понижение доли доллара в международных расчетах. Экономист Денис Ракша рассказал, как страны смогут добиться подобного результата. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что на саммит прибудут делегации многих африканских стран с главами государств. На мероприятии планируют поднять множество разных тем, однако основной темой обсуждения станет доллар. По словам экономиста, Россия и страны Африки действительно способны снизить количество американской валюты в мире.

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«При этом есть только один способ, которым Россия и африканские страны могут каким-то образом бороться с долларом. Это переход на расчеты в национальных или еще каких-то валютах в двусторонней торговле», — заявил Ракша.